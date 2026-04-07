Morelia, Michoacán, a 7 de abril 2026.– En un encuentro marcado por la coincidencia de visión, principios y causas, Adolfo “Fito” Torres sostuvo una reunión con Benjamín Farfán, dirigente municipal del PAN en Morelia, con quien compartió reflexiones sobre el momento político que vive la capital michoacana y la necesidad de fortalecer una agenda centrada en la familia, la libertad, la democracia y la comunidad.

Durante la reunión, ambos coincidieron en que Morelia necesita la continuidad de una visión política con identidad, convicción y claridad de rumbo, basada no en la improvisación ni en los intereses de corto plazo, sino en principios firmes y en causas que verdaderamente respondan a las necesidades de la gente.

Fito Torres destacó la importancia de seguir impulsando una política humanista, cercana a las familias y enfocada en las causas que realmente importan, por encima de la polarización, la confrontación estéril o los cálculos electorales, “Hay causas que no se improvisan: se honran con trabajo, con unidad y con amor a la comunidad, es indispensable defender la libertad, la democracia y la participación ciudadana con carácter, responsabilidad y cercanía, frente a un contexto donde la política exige perfiles comprometidos con la comunidad”.

Con este acercamiento, Fito Torres y Benjamín Farfán, refrendaron su disposición de seguir abonando al diálogo, a la construcción política con principios y al impulso de causas que defiendan a las familias, la libertad y el futuro de Morelia.