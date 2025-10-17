Ciudad de México; 17 de octubre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades de los distintos niveles de gobierno y conocer las estrategias más recientes en materia de seguridad, Policía Morelia participó en la 15ª Cumbre de Seguridad, México 2025, bajo el lema “Seguridad para la prosperidad”.

El evento reunió a representantes del Gobierno de México, autoridades estatales, líderes empresariales y académicos para analizar los retos y oportunidades que enfrenta el país en temas de seguridad, tecnología y Estado de Derecho.

Durante su participación, el Comisionado Municipal de Seguridad, José Pablo Alarcón Olmedo, resaltó la importancia de dotar de mayores recursos a los municipios para fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas y humanas de las policías locales, al ser el primer nivel de atención y proximidad con la ciudadanía.

En la jornada, se desarrollaron diversos conversatorios que abordaron los principales desafíos nacionales y locales. Entre ellos destacó la participación de la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, y de la senadora Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de la Guardia Nacional en el Senado de la República, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer el marco legal y la cooperación institucional para garantizar la seguridad y la prosperidad en todo el país.

Asimismo, los secretarios de seguridad de Jalisco, Coahuila, Querétaro y Colima compartieron experiencias exitosas en la implementación de estrategias de prevención, profesionalización policial y transformación digital para mejorar las capacidades locales de atención y respuesta.

La participación de Policía Morelia en este encuentro nacional reafirma su compromiso con la innovación, la formación continua y la colaboración interinstitucional, pilares fundamentales para construir una seguridad eficiente y cercana a la ciudadanía.