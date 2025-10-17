Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil se mantiene como sublíder del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que esta tarde cayó 0-1 ante Deportivo Zamora en duelo de la Jornada 3, que se desarrolló en el Estadio Universitario.

Como era de esperarse, el juego fue cerrado, pues se enfrentaban los dos mejores equipos en lo que va del campeonato, ambas escuadras luchaban por hacerse del control del esférico.

Pero fue al minuto 21 que se abrió el marcador, cuando Eunice Orozco disparó desde las afueras del área y el balón fue desviado por una jugadora local y acabó en el fondo, por lo que se fueron al descanso con el 0-1.

Durante el complemento se mantuvo el ritmo del partido, las nicolaitas buscaron acercarse a la meta rival con el afán de igualar la pizarra, sin embargo, las rivales se plantaron bien en zona baja, por lo que el marcador ya no se movió.

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH se queda con seis puntos en el segundo lugar del sector y en la fecha 4 visitará a Magos Unión Deportiva en juego programado para el sábado 25 de octubre en la Deportiva “Jesús Rodríguez Barba”.