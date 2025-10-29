Morelia, Michoacán; 28 de octubre de 2025.- Policía Morelia informa que no avala ni autoriza el evento denominado “Mega Caravana del Terror”, programado para el próximo 31 de octubre de 2025 y promovido por un grupo identificado como Motorcycle Racing Society Bikers, ya que carece de los permisos y autorizaciones correspondientes para su realización en la capital michoacana.

Asimismo, se hace del conocimiento público que las personas vinculadas a la organización de dicho evento han estado relacionadas con actos previos que han afectado la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, por lo que esta corporación mantendrá vigilancia activa para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo el orden público.

Policía Morelia exhorta a la población a no participar en esta actividad no autorizada, ya que quienes lo hagan podrían ser acreedores a sanciones administrativas como multas, traslado a corralón y arresto hasta por 36 horas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito y Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio de Morelia.

La corporación reafirma su compromiso de garantizar el orden, la seguridad y tranquilidad de las y los morelianos, priorizando siempre a la ciudadanía.

Para reportes o solicitudes de apoyo, comuníquese a la Línea de Contacto Ciudadano 443 113 5000.