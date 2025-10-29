Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2025.- Luego de un proceso de diálogo entre autoridades educativas y sindicales, se firmaron las nuevas Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Conalep Michoacán (Sutaconalep), con lo cual se conjura el estallamiento a huelga y se garantiza la continuidad de las actividades en los 13 planteles de este subsistema de educación media superior.

El acuerdo, alcanzado con el acompañamiento del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), reafirma el compromiso del Gobierno de Michoacán por mantener la gobernabilidad y la continuidad de las labores educativas, priorizando en todo momento el bienestar de la comunidad estudiantil y el fortalecimiento de la educación técnica profesional.

La titular del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que este entendimiento refrenda la estabilidad del sistema educativo estatal y demuestra la voluntad de ambas partes por preservar un clima laboral sano y constructivo. Reconoció además el trabajo del director general del Conalep, Osvaldo Ruiz Ramírez, y del líder sindical, Juan Alberto Ocampo, por su disposición al diálogo y su compromiso con la educación.

Por su parte, el director general del Conalep Michoacán subrayó que este resultado refleja la madurez institucional y la responsabilidad del personal docente, quienes privilegiaron la conciliación antes que alguna otra acción, resaltando que lo más importante es que las puertas de los planteles se mantengan abiertas y el proceso formativo de las y los estudiantes continúe sin interrupciones.

En tanto, representantes del Sutaconalep reconocieron la apertura de las autoridades educativas al diálogo, destacando que este acuerdo beneficia tanto a los trabajadores como al estudiantado, al fortalecer las condiciones laborales y garantizar la continuidad académica en un ambiente de estabilidad y respeto mutuo.