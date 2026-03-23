Morelia, Michoacán; 23 de marzo de 2026.- La Policía Morelia logró localizar a un joven de 19 años que había sido reportado como víctima de secuestro virtual, en el fraccionamiento Villas del Pedregal.

La hermana del joven, informó que recibió un mensaje de WhatsApp de su hermano, con un mensaje críptico que la alertó sobre un posible secuestro virtual. Posteriormente, recibió una videollamada en la que se mostraba a un masculino con gorra negra y tapado del rostro, lo que aumentó la preocupación de la familia, por lo que pidió el apoyo de los agentes de Policía Morelia, quienes se trasladaron de inmediato al lugar y comenzaron a investigar el caso.

Después de acciones en conjunto con los familiares de la víctima, se logró ubicar a este último mencionado, en las instalaciones de la Plaza Paseo Poniente.

Los agentes y los familiares se trasladaron al lugar y lograron localizar al joven, quien se encontraba sano y salvo. Según su testimonio, había comenzado a recibir llamadas telefónicas de dos números desconocidos, que le habían sacado información personal y le habían mencionado que una licenciada llegaría a la plaza para verificar su información.

Policía Morelia comparte algunas recomendaciones para evitar ser víctima de un secuestro virtual:

Mantén contacto con familiares y amigos sobre tus planes y ubicación.

No proporciones información personal en redes sociales o llamadas desconocidas.

No respondas a mensajes o llamadas sospechosas.

También, la población puede comunicarse a la línea de contacto ciudadano: 443 113 5000.