Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la falsificación del medicamento KISQALI®️ (Ribociclib) 200 mg, utilizado en tratamientos oncológicos.

De acuerdo con la autoridad sanitaria federal, se ha detectado la comercialización de este producto con lotes irregulares y no válidos, específicamente los identificados como NR2361, con caducidad enero 2027 y HR236151R, con caducidad 31 de enero de 2027, los cuales presentan inconsistencias en su etiquetado y no corresponden con los registros oficiales.

Al tratarse de un medicamento falsificado, se desconoce la calidad de sus ingredientes, así como sus condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución, lo que representa un riesgo grave para la salud, ya que no se garantiza su seguridad, eficacia ni calidad.

Por lo anterior, la Secretaría de Salud exhorta a la población a no adquirir ni utilizar este medicamento con los lotes señalados; así como evitar la compra de medicamentos en establecimientos no autorizados o fuera de farmacias reguladas.

En caso de identificar este producto, se recomienda no consumirlo, reportarlo ante las autoridades sanitarias y notificar cualquier reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx