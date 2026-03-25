Morelia, Michoacán; 25 de marzo de 2026.- Con el objetivo de brindar herramientas y orientación a padres de familia sobre temas relevantes para la educación y seguridad de sus hijas e hijos, agentes de Policía Morelia realizaron una plática en la Escuela Primaria “Simón Bolívar”.

Siguiendo con la indicación del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de apoyar al sector educativo, en Policía Morelia se continúa trabajando en conjunto con instituciones educativas para promover un ambiente educativo más sano para las y los estudiantes.

La plática, solicitada por el director de la institución, contó con la participación de aproximadamente 90 padres de familia, quienes se mostraron agradecidos por la atención brindada.

Además, tanto padres de familia como cuerpo docente, solicitaron futuras pláticas sobre diversos temas de interés para la escuela primaria.