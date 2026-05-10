Morelia, Michoacán, 10 de mayo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a visitar la exposición “Máscaras: identidad en la diversidad”, una propuesta gráfica binacional que permanecerá abierta hasta el 17 de mayo en la sala 8 del Centro Cultural Clavijero.

La muestra reúne más de 80 obras realizadas por alrededor de 60 artistas mexicanos y estadounidenses, quienes exploran la máscara como un símbolo vivo de identidad, memoria, transformación y pertenencia. Las piezas abordan temas contemporáneos como la migración, las raíces culturales y la diversidad de experiencias que conforman las comunidades en ambos lados de la frontera.

Mediante técnicas como la xilografía y el linóleo, las y los creadores reinterpretan una tradición profundamente ligada a Michoacán y a distintas regiones del país, donde las máscaras forman parte de celebraciones, rituales y expresiones comunitarias que evolucionan frente a las nuevas realidades sociales.

La muestra artística funciona como un espacio de encuentro artístico y cultural que fortalece los vínculos entre comunidades migrantes, colectivos culturales e instituciones de ambos países, al tiempo que impulsa el diálogo sobre la identidad y la inclusión desde el arte gráfico contemporáneo.

“Máscaras: identidad en la diversidad” es resultado de la colaboración impulsada por la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois (FEDECMI) e instituciones y colectivos culturales de México y Estados Unidos. La exposición puede apreciarse de manera gratuita de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en el Centro Cultural Clavijero, ubicado en la calle El Nigromante, número 79, en el Centro Histórico de Morelia.