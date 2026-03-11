La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emiten recomendaciones para prevenir fraudes digitales relacionados con paquetes de experiencias mundialistas y servicios turísticos.

Ante la próxima realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026, se prevé un incremento en la búsqueda de viajes, boletos, hospedaje y movilidad, especialmente en las ciudades sede, como la capital del país. Este contexto puede ser aprovechado por ciberdelincuentes que utilizan motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería para difundir sitios web clonados que simulan ser agencias de viaje o portales vinculados con el evento mundialista.

Estas páginas replican diseños, logotipos y textos oficiales, lo que genera una falsa sensación de confianza en supuestos “paquetes todo incluido”, que ofrecen boletos, hospedaje y transporte.

Asimismo, los delincuentes utilizan la suplantación de identidad mediante perfiles falsos, haciéndose pasar por asesores de viaje o representantes de agencias internacionales. A través de estos perfiles ofrecen cotizaciones acompañadas de contratos con apariencia legal y supuestos folios de reservación. Con el argumento de asegurar lugares y beneficios, solicitan pagos inmediatos, incluso mediante criptomonedas, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero.

Ante esta situación, las autoridades emiten las siguientes recomendaciones para evitar estafas relacionadas con servicios de transporte y hospedaje en el contexto del Mundial:

Comprar boletos y paquetes únicamente en sitios oficiales: www.fifa.com/tickets.

Verificar que las páginas web que ofrecen servicios de hospedaje cuenten con dominio auténtico y certificado de seguridad.

Desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos o que exijan pagos urgentes.

No realizar transferencias a cuentas personales ni efectuar pagos en efectivo o mediante criptomonedas.

No compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación.

Reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes.

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México brinda atención permanente para la detección y prevención de ciberdelitos a través de la App Mi Policía, las cuentas en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Con estas acciones se refrenda el compromiso de fortalecer la cultura de prevención y seguridad digital, proteger la información personal y prevenir ciberdelitos que afectan la confianza y el patrimonio de la ciudadanía.