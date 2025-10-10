Morelia, Michoacán; 9 de octubre de 2025.- Con el objetivo de atraer el turismo y permitir una mejor movilidad para las familias morelianas y visitantes, Policía Morelia informa que, durante la temporada de festivales, se permitirá el estacionamiento para vehículos compactos en las siguientes calles:

• Antonio Alzate.

• Corregidora.

• Santiago Tapia, de Nigromante a Guillermo Prieto.

• Melchor Ocampo, de Morelos a Nigromante.

• Aquiles Serdán, de Álvaro Obregón a Morelos.

• Galeana, de Av. Madero Pte. a Corregidora.

• Virrey de Mendoza, de Av. Madero Ote. a Valladolid.

El beneficio de estacionamiento aplica únicamente para vehículos compactos tipo sedán y no aplica en rampas para personas con discapacidad, cruces peatonales ni áreas destinadas a carga y descarga.

El horario de estacionamiento será libre, las 24 horas del día, a partir del primer minuto del viernes 10 de octubre.

Policía Morelia reitera su compromiso con la seguridad y movilidad ordenada, invitando a la ciudadanía a respetar las indicaciones de tránsito y a disfrutar de manera segura de los eventos culturales y turísticos que ofrece la ciudad.