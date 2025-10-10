Morelia, Michoacán, a 09 de octubre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) debe estar innovando todos los días, señaló la rectora Yarabí Ávila González, al inaugurar el Tercer Encuentro del Posgrado Nicolaita, en donde reconoció que este nivel educativo viva un proceso de actualización y de renovación.

En Michoacán, apuntó, tenemos 250 programas de Posgrado en las distintas universidades tanto públicas como privadas y en nuestra Universidad tenemos 95 programas que deben de ser revisados y evaluados constantemente “porque no podemos tener programas que daten de más de 15, de 20 años, porque entonces estaríamos fallándoles a las y los estudiantes de este nivel”.

Ante un auditorio lleno, la rectora refirió que dicho Encuentro que este año lleva por lema “Humanismo, renovación y sostenibilidad en el Posgrado Nicolaita”, refleja con claridad la visión institucional de la UMSNH.

Ahí, sostuvo que la Máxima Casa de Estudios no se puede quedar detenida en los años sesenta o setenta sino al contrario tiene que estar a la vanguardia, “y eso se ha hecho en cada uno de los espacios que tenemos en la Universidad. La evaluación es parte fundamental del quehacer y en la Universidad Michoacana no le tenemos miedo a la evaluación, no le tenemos miedo a las sugerencias, no le tenemos miedo a aquellas críticas que nos ayuden a construir mejores programas, mejores objetivos y metas a futuro”.

En este sentido, manifestó su satisfacción porque el nivel de Posgrado avance en la actualización tanto de su normativa como en los programas que oferta, “sepan que desde la administración central no solamente los felicitamos sino que nos uniremos a todo el trabajo que se tenga que hacer”.

Ávila precisó que a nivel nacional existen más de nueve mil 500 programas de Posgrado con un total de alrededor de 420 mil estudiantes, de los cuales el 55 por ciento son mujeres, lo que dijo, es motivo de orgullo y de esperanza porque muestra sin duda alguna el avance que ha sostenido y que ha tenido la participación femenina en la ciencia y en la investigación de alto nivel.

De igual forma, destacó la investigación de calidad que se realiza en la UMSNH, por lo que afirmó que siempre se defenderá el trabajo que hacen las investigadoras, los investigadores y los docentes.

Durante su participación, la rectora hizo una invitación a reflexionar sobre la investigación con sentido humano, al referir que la UMSNH tiene esa responsabilidad de promover una ciencia que transforme la realidad, que escuche a las comunidades, que atienda las necesidades de los sectores más vulnerables y que coloque el conocimiento al servicio de la dignidad y del bienestar, “esa es la principal tarea porque si no ese lema de Humanista por siempre estaría siendo simplemente letra muerta y no realmente lo que llevemos a la práctica”.

Por su parte, el coordinador general de Estudios de Posgrado, Dante Ariel Ayala Ortiz, afirmó que hoy, la UMSNH vive tiempos de cambios, de modernización, de reforma, de actualización en todos sus ámbitos y el Posgrado no podía ser la excepción, tras referir que desde que asumió el cargo recibió la instrucción por parte de la rectora Yarabí Ávila de impulsar los cambios de fondo que permitan al Posgrado Nicolaita seguir consolidándose como un sistema de excelencia académica, que logre incidir en la atención de los problemas y las necesidades más apremiantes del entorno local y nacional.

Destacó que existen dos elementos centrales para dicha renovación, primero refrendar la pertinencia, el valor social y la calidad académica de sus programas, haciéndolos mucho más vigentes, más actuales, más pertinentes, más congruentes, y un segundo elemento determinante de esta renovación lo conforma la reforma del actual Reglamento para los Estudios de Postgrado de la Universidad, “a lo que nos estamos comprometiendo es a llevar a nuestra Universidad a los estándares de gestión del Postgrado que a nivel internacional se están usando desde hace bastante tiempo”.

Durante su participación, la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Unidad Morelia, Yunuén Tapia Torres consideró que la UMSNH y la UNAM tienen una colaboración que va mucho más allá de los muros y de los convenios, “esa colaboración la hacemos nosotros los que conformamos el ecosistema nicolaita y el ecosistema de la UNAM”.

En este sentido, hizo votos porque ese puente entre instituciones sea también un puente hacia el conocimiento, hacia la pasión y hacia un mundo mejor construido por jóvenes investigadores.