Pátzcuaro, Michoacán, 9 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, anunció las actividades con motivo de la Noche de Ánimas 2025, una de las celebraciones más emblemáticas de Michoacán, reconocida por su profunda tradición y espiritualidad purépecha.

Acompañado por el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, y la coordinadora general de Comunicación Social, Záyin Villavicencio, el alcalde destacó que este año Pátzcuaro recibirá la festividad estrenando la Plaza Gertrudis Bocanegra y el nuevo Mercado Vasco de Quiroga, además de mantener viva la esencia ancestral que distingue a las comunidades del lago.

“Aquí todavía existe la originalidad, la magia y el misticismo que solo se viven en la cuna de la Noche de Ánimas. No es lo mismo ver una representación que vivirla en Pátzcuaro”, expresó Julio Arreola.

Las actividades se realizarán del 25 de octubre al 2 de noviembre en la cabecera municipal y comunidades como Ajuno, Tzurumútaro, Santa Ana Chapitiro, San Bartolo, Cuanajo y Urandén. Destacan la Pasarela Terrorífica el 24 de octubre, el Tianguis Artesanal y Gastronómico del 25 de octubre al 2 de noviembre, el Desfile de Noche de Ánimas “Camino de Luz” y la inauguración del altar monumental el 31 de octubre, así como la premiación de artesanos el 1 de noviembre.

El alcalde informó que se reforzarán las medidas de seguridad y regulación del consumo de alcohol, con cierres a las 23:00 horas en tiendas de conveniencia y hasta las 2:00 de la mañana en bares. También destacó la participación de más de 400 elementos de seguridad, protección civil y fiscalía para garantizar una celebración familiar y segura.

En materia turística, se espera superar los 280 mil visitantes en el municipio y una derrama económica cercana a los 500 millones de pesos en la región lacustre. Julio Arreola reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y de las comunidades en la recuperación de los manantiales del lago de Pátzcuaro, así como la reciente declaratoria de protección del Pez Blanco como indicación geográfica.

“Pátzcuaro está más bello que nunca. Esta coordinación entre gobierno, comunidades y ciudadanía es lo que mantiene viva nuestra tradición y proyecta al municipio como tierra de cultura y oportunidades”, subrayó el edil.