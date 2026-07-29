Morelia, Michoacán; 29 de julio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la proximidad social y fomentar la cultura del deporte, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Policía Morelia, anunció la Carrera Atlética “Yo con Policía Morelia”, una Carrera Solidaria.

De acuerdo con Pablo Alarcón Olmedo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, esta carrera es con causa social, ya que el total de lo recaudado será destinado al equipamiento, capacitación y mejora de las condiciones de Rescate Delegación Morelia, quienes a diario brindan auxilio a la ciudadanía moreliana.

La justa deportiva se llevará a cabo el próximo domingo 27 de septiembre a las 07:00 horas, teniendo como salida y meta la Catedral de Morelia, sobre la Avenida Madero.

La convocatoria contempla tres distancias: 10 kilómetros en modalidad competitiva, con cronometraje electrónico; 5 kilómetros participativos para convivencia familiar; y 5 kilómetros inclusivos para personas con discapacidad.

En la categoría competitiva se premiará a los tres primeros lugares de cada rama y categoría (Juvenil, Libre, Máster y Veteranos):

1er lugar – $1,500.

2do lugar – $1,000.

3er lugar – $500.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas con un cupo limitado a mil 500 participantes. La primera etapa será del 15 de julio al 3 de agosto, con un costo de $320 pesos; la segunda del 4 al 31 de agosto, en $380 pesos; y la tercera del 1 al 15 de septiembre, en $420 pesos.

El registro podrá realizarse en el portal oficial de la corporación y en las instalaciones de Policía Morelia, ubicadas en Eduardo Ruiz #526, Colonia Centro, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs.

El kit del corredor incluye playera oficial, medalla conmemorativa, número con chip electrónico, hidratación y recuperación en meta. La entrega se realizará los días 24 y 25 de septiembre, en horario de 09:00 a 16:00 horas,

en las instalaciones de Policía Morelia.

Policía Morelia invita a toda la ciudadanía, familias, corredores y grupos deportivos a sumarse a esta noble causa y participar en una carrera donde cada paso cuenta para salvar vidas. Correr con la Policía es correr por Morelia.