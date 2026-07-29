Zitácuaro, Mich.- Miércoles 29 de julio de 2026.- Un presunto delincuente terminó detenido y varias armas de fuego, así como droga sintética, quedaron aseguradas tras un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en un inmueble de la colonia El Jaral, ubicada en la cabecera municipal de Zitácuaro.

De acuerdo con la institución, la acción operativa se derivó de actos de investigación relacionados con el delito de secuestro y se efectuó en un domicilio localizado sobre la calle Privada de La Palma.

Durante la diligencia, los agentes aseguraron siete fusiles, entre ellos armas tipo AK-47, AR-15 y una carabina Smith & Wesson. Además, localizaron 51 cargadores, mil 324 cartuchos útiles de distintos calibres, 9 chalecos balísticos, un casco balístico, una motocicleta, un vehículo Nissan Sentra y 18 dosis de metanfetamina.

La FGE indicó que en el lugar fue arrestado un sujeto identificado como Geovanny Axel, y que tanto el indiciado como los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias correspondientes.

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Israel Vega Rodríguez, señaló que las averiguaciones continuarán para determinar la posible relación del detenido con los hechos que se indagan y deslindar responsabilidades.