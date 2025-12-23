Morelia, Michoacán, 23 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de llevar alegría, esperanza e ilusión a niñas y niños que se encuentran en proceso de atención médica, la Policía Auxiliar de Michoacán inició una colecta de juguetes con motivo del Día de Reyes Magos. Esta iniciativa de proximidad social integra la participación de personal administrativo y operativo, extendiendo la invitación a la ciudadanía en general para sumarse a esta causa solidaria.

Del 23 de diciembre al 2 de enero se recibirán juguetes nuevos o en buen estado en el centro de acopio ubicado en las oficinas centrales de la Policía Auxiliar, localizadas en la calle Virrey de Mendoza 1762, colonia Félix Ireta, en la ciudad de Morelia. Las donaciones serán entregadas el Día de Reyes Magos, a las infancias que se encuentren en tratamiento dentro del Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos”.

Al respecto, Aarón Refugio Ramírez Vargas, encargado del Despacho de la Dirección General de la corporación, destacó que esta colecta refleja el compromiso social y la vocación solidaria del personal de la Policía Auxiliar.

Señaló que, además de las labores de seguridad, la institución mantiene una cercanía permanente con la comunidad, especialmente con quienes atraviesan momentos difíciles, por lo que hizo un llamado no sólo al personal, sino a la ciudadanía a sumarse y contribuir a llevar ilusión y sonrisas a las niñas y niños hospitalizados.

Con este tipo de acciones, la Policía Auxiliar refrenda su compromiso con el bienestar de la niñez, reconociendo la importancia del juego, la empatía y la esperanza como elementos fundamentales para el desarrollo emocional de las y los menores.