En dos acciones en los estados de Sinaloa y Jalisco, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro personas, uno de ellos identificado como líder de una célula delictiva y dos más como operadores financieros de un grupo criminal.

En el estado de Sinaloa, resultado de la coordinación interinstitucional, para detener a generadores de violencia, se ubicó en Mazatlán, a un sujeto líder de una célula criminal con presencia en la región y con tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona.

Los efectivos le marcaron el alto y al efectuarles una revisión de seguridad les hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y telefonía, por lo que, los hombres de 37 y 40 años, fueron detenidos.

En otro evento en Jalisco, los efectivos desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo, con esto, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles.

Fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo en domicilios en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se detuvo a dos hombres de 44 y 69 años de edad, ambos operadores financieros de un grupo delictivo.

En los domicilios se aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos.

Por lo anterior, a las cuatro personas detenidas, se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puesta a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en territorio nacional de manera coordinada y en estricto apego a los derechos humanos.