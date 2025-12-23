Morelia, Mich., 23 de diciembre de 2025.-El diputado por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, resaltó la visión que tuvo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que en el municipio antes mencionado se construya una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), que beneficiará a miles de jóvenes de la región de la Tierra Caliente.

“Con la Cuarta Transformación, hoy es una realidad el apoyo a nuestra región, desde el nivel básico, hasta el profesional, gracias a la gran visión humanista que ha tenido nuestra Presidenta para darle a nuestras niñas, niños y jóvenes la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través de la mejor herramienta: la educación”, expresó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

El legislador agregó que no solo serán estudiantes de Nueva Italia los que tendrán la oportunidad de darle continuidad a su educación profesional con esta institución que está en puerta, sino que también será accesible para jóvenes de Arteaga, Tumbiscatío, Huacana, Churumuco, Nuevo Urecho, Gabriel Zamora, entre otros municipios de esta zona.

Reyes Galindo, detalló que las carreras que se ofertarán en la sede de Múgica y que iniciarán en marzo próximo, están pensadas en el desarrollo comunitario, siendo una opción de formación superior gratuita, con una visión que prioriza el bienestar de la comunidad, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Explicó que en la sede de Múgica, habrá opciones educativas que fortalecen la administración y el entorno sustentable, para que los jóvenes de la región de Tierra Caliente tengan acceso a licenciaturas en Contaduría y Finanzas, Administración y Comercio, y Gestión Ambiental Sostenible, Psicología Comunitaria, Derecho y Seguridad Ciudadana e Ingeniería en Inteligencia Artificial.

“La selección de estas carreras responde a un modelo educativo que busca el desarrollo integral desde el territorio, con del objetivo de enfocarse en el beneficio colectivo. Por eso estamos muy contentos con la noticia, y como legislador les informo que pondré todo de mi parte para que este proyecto sea una realidad que verdaderamente transforme para bien a todas y todos nuestros jóvenes” concluyó Reyes Galindo.