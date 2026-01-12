Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) llevará a cabo la presentación del libro “Letras Alebrijes. Poesía y cuento”, de Jesús Pérez Morales, el próximo 14 de enero a las 18:00 horas, en la Sala Audiovisual del Museo Casa Natal de Morelos. La actividad será con entrada libre.

La obra reúne textos de poesía y narrativa breve, en los que el autor explora distintos géneros como el cuento, los haikús y los microcuentos, a partir de experiencias personales y reflexiones sobre la vida cotidiana, el amor y el deseo.

Jesús Pérez Morales es poeta y escritor mexicano contemporáneo. Ha participado de manera constante en actividades culturales como presentaciones de libros, talleres y encuentros de poesía, consolidando una trayectoria en el ámbito de la creación literaria.

La Secum invita al público a asistir a esta presentación y conocer el trabajo de un autor que dialoga con diversas formas de expresión literaria.