La Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM) hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa solidaria “Súbete a mi Bici”, que este 2026 regresa con el objetivo de apoyar a niñas y niños del municipio de Tzitzio, quienes diariamente recorren largas distancias para poder llegar a sus escuelas.

Bajo el mensaje “es momento de volvernos a unir para ayudar a Tzitzio”, el Presidente de Fucidim, Roberto Ramírez Delgado, mencionó que esta iniciativa busca recaudar la mayor cantidad de recursos posibles para la adquisición de bicicletas, las cuales representan una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la educación y mejorar la calidad de vida de la niñez en comunidades rurales.

Como parte de esta acción solidaria, también se ha habilitado un centro de acopio en las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga, ubicada en Boulevard Juan Pablo II #555, colonia Santa María de Guido, donde la ciudadanía puede donar juguetes, ropa y calzado, nuevos o en buen estado.

Las personas interesadas en sumarse a esta causa podrán realizar sus donaciones hasta el próximo 16 de enero. Asimismo, se encuentra disponible la opción de apoyo económico a través de la cuenta bancaria de la Fundación:

BBVA

Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán

Cuenta: 0185264251

CLABE: 0124700 1852 642518

Desde la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán se refrenda el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de quienes más lo necesitan, impulsando acciones que fortalezcan la educación, la solidaridad y el desarrollo comunitario.