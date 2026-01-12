Tarímbaro, Mich.- 12 de enero de 2026.- El Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal en Michoacán, inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de delito de robo al autotransporte federal.

De acuerdo con la indagatoria, el apoderado legal de la empresa de autotransporte Logística Especializada XA Spadi S.A. de C.V. interpuso denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado del robo por sujetos armados de un vehículo que era trasladado a bordo de un tractocamión tipo nodriza con Placas Del Servicio Público Federal.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Morelia – Salamanca a la altura del lugar conocido como Los Arcos de ingreso al municipio de Tarímbaro.

La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables de robo que se contraen en la carpeta de investigación.

La Fiscalía Federal en Michoacán a través de El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad es un mecanismo de atención ciudadana y vínculo con las diferentes unidades administrativas que conforman la FGR y pone a disposición de la ciudadanía su correo electrónico de denuncia vua,michoacan@fgr.org.mx y teléfono 4433225920 y 4433225936.