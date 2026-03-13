Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026. “El Poder Judicial de Michoacán
asume con responsabilidad la función de garantizar que los conflictos laborales
se resuelvan con imparcialidad, legalidad y pleno respeto a los derechos de
todas las personas, incluso en la etapa ya judicializada, la vocación de
conciliación está presente. Los juzgadores y las juzgadoras mantienen siempre
abierta la posibilidad de que las partes encuentren los acuerdos que permitan
dar solución justa y equilibrada a sus diferencias”, afirmó la magistrada Laura
Alanís, presidenta sustituta.
Lo anterior, durante la inauguración del Foro Nacional por la Consolidación de
la Justicia Laboral en México, organizado por la Comisión Nacional de Centros
de Conciliación Laboral, evento donde se reunieron autoridades
internacionales, federales, estatales, titulares de juzgados laborales,
especialistas y personas servidoras públicas para reflexionar sobre los avances
y retos de la justicia laboral.
La magistrada Alanís subrayó que la reforma laboral de 2019 representó un
cambio de paradigma al colocar la conciliación como el eje central para la
solución de conflictos laborales, privilegiando el diálogo y el entendimiento
entre las partes antes de recurrir a la vía judicial.
Añadió que los Centros de Conciliación Laboral (CCL) desempeñan un papel
fundamental para resolver desacuerdos de manera más ágil, humana y
eficiente, evitando procesos largos, mediante la voluntad y la colaboración de
las partes, sabiendo que existen casos en los que la conciliación no es posible,
cuando eso ocurre, los asuntos llegan a los tribunales laborales del Poder
Judicial.
“Construir una justicia laboral consolidada requiere de una coordinación real
entre los CCL y los juzgados. No somos instancias que compiten: somos
eslabones de esta misma cadena que, cuando funciona bien, protege los
derechos de las personas trabajadoras, brinda certeza jurídica a las empresas
y contribuye a la paz social. Sólo mediante esta colaboración institucional,
podremos avanzar hacia una justicia laboral completa, más accesible, más
rápida y más cercana a las necesidades de la sociedad”, agregó.
En el evento, donde también estuvo presente el Gobernador del Estado,
Alfredo Ramírez Bedolla, Laura Alanís reafirmó el compromiso del Poder
Judicial de Michoacán con la consolidación de la justicia laboral, mediante la
capacitación permanente del personal jurisdiccional y abogados, además del
impulso a una cultura de diálogo que permita a las personas encontrar
soluciones justas a sus conflictos laborales.
Poder Judicial garantiza que los conflictos laborales se resuelvan conimparcialidad, legalidad y respeto a los derechos: Laura Alanís
Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026. “El Poder Judicial de Michoacán