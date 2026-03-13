RED 113 MICHOACÁN/Redacción
Zamora, Mich.- 13 de marzo de 2026.- Un accidente vial entre dos camionetas se
registró la mañana de este viernes en el Libramiento Norte de Zamora, hecho que dejó
como saldo daños materiales por varios miles de pesos.
El percance ocurrió a la altura del Crucero de Chaparaco, donde por causas que serán
determinadas por la autoridad correspondiente colisionaron dos unidades particulares.
Las unidades involucradas son una camioneta Mazda CX-5 color blanco, con placas
PUV-302-B del estado de Michoacán, así como una camioneta Ford color blanco, con
placas MZ-5206-A también de Michoacán.
Tras el incidente, los elementos de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar los
peritajes correspondientes, con el objetivo de determinar la mecánica del accidente y
deslindar responsabilidades entre los conductores.
Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente quedó
únicamente en daños materiales. Las autoridades realizaron las tareas necesarias para
restablecer la circulación en la zona.