RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Zamora, Mich.- 13 de marzo de 2026.- Un accidente vial entre dos camionetas se

registró la mañana de este viernes en el Libramiento Norte de Zamora, hecho que dejó

como saldo daños materiales por varios miles de pesos.

El percance ocurrió a la altura del Crucero de Chaparaco, donde por causas que serán

determinadas por la autoridad correspondiente colisionaron dos unidades particulares.

Las unidades involucradas son una camioneta Mazda CX-5 color blanco, con placas

PUV-302-B del estado de Michoacán, así como una camioneta Ford color blanco, con

placas MZ-5206-A también de Michoacán.

Tras el incidente, los elementos de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar los

peritajes correspondientes, con el objetivo de determinar la mecánica del accidente y

deslindar responsabilidades entre los conductores.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente quedó

únicamente en daños materiales. Las autoridades realizaron las tareas necesarias para

restablecer la circulación en la zona.