Buenavista Tomatlán, Mich.- 22 de diciembre del 2025 – La mañana de este domingo, un grupo de pobladores del municipio de Buenavista bloquearon la carretera Apatzingán–Tepalcatepec, a la altura del Panteón Municipal, para denunciar la presunta desaparición de varios jóvenes.

En el sitio los manifestantes atravesaron diversos objetos para entorpecer el tránsito y quemaron llantas, para exigir la intervención de las autoridades ante la desaparición forzada de varias personas, a manos supuestamente de la policía de Tepalcatepec.

Los inconformes señalan que por ordenes del comandante Juventino “Tilín” de Tepalcatepec, varios muchachos entre ellos Christofer N., fueron privados de su libertad y trasladados a dicho municipio contra su voluntad, por lo que solicitan la intervención de las autoridades estatales y federales para que sean regresados con bien.

Por lo anterior en el sitio se presentaron mandos de diversas corporaciones para atender las demandas de los civiles y luego de un largo dialogo la vialidad fue liberada.

Se espera que en próximas horas de forma oficial las autoridades emitan información acerca del caso y posible ubicación de los desaparecidos.