Lázaro Cárdenas, Mich.- 21 de diciembre de 2025.- Durante un operativo de vigilancia y prevención del delito, los elementos de la Guardia Civil en coordinación con autoridades federales lograron la detención de un hombre que portaba un arma de fuego mientras se desplazaba en una motocicleta, en una comunidad del municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la información oficial, los hechos fueron cuando los agentes realizaban recorridos de seguridad sobre la carretera Caleta de Campos-Manzanillo, a la altura de la localidad de Chucutitán.

En ese punto, el sujeto fue interceptado para una inspección de rutina mientras circulaba a bordo de una motocicleta Italika, color verde con negro.

Durante la revisión, los oficiales localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego corta tipo escuadra, calibre .38 Súper, así como un cargador abastecido con diez cartuchos útiles, los cuales llevaba fajados a la cintura.

El detenido fue identificado como Demetrio M. F., de 23 años de edad, vecino del Ejido Centro. Tras su aseguramiento, junto con el arma y la motocicleta, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.