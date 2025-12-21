La Piedad, Mich.- 21 de Diciembre del 2025.- Un fuerte accidente choque entre dos camionetas ocurrido en el Barrio de Las Colonias, municipio de La Piedad, dejó como saldo dos personas con lesiones de consideración.

#Video | Dos jóvenes heridos tras aparatoso #choque vehicular, en La Piedad 🚨 pic.twitter.com/l7hTmvCSXn — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 21, 2025

De acuerdo con las autoridades el percance ocurrió la madrugada de este domingo, en el cruce de las calles Homobono Melgoza y Juárez, donde debido a la falta de pericia, colisionaron una camioneta Nissan XTerra de color negro y una Chevrolet Equinox, de color plata, esta última unidad se proyectó contra un poste de concreto.

A consecuencia del impacto, una joven de 19 años que viajaba como acompañante en uno de los vehículos resultó con lesiones, al igual que el conductor de 21 años, por lo que ambos fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Rescate y Salvamento.

El incidente fue captado por una cámara de seguridad, en el se aprecia como al llegar a dicha intersección la Nissan impacta a velocidad considerable contra el costado izquierdo de la XTErra.

Personal de vialidad acudió al sitio para realizar los peritajes respectivos y que sea la autoridad competente la que determine responsabilidades.