COLUMNA PLUMA JURÍDICA

SEGURIDAD JURÍDICA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Buen día, después de un periodo de receso de la publicación de esta columna, regresamos con las pilas recargadas para poner sobre la mesa varios temas de análisis que rodean los derechos y la seguridad jurídica de niños, niñas y adolescentes (NNA), y en primer lugar vamos a citar la remoción el mes pasado, del ex director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, el cual fue uno de los líderes de la creación de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la llamada “Nueva Escuela Mexicana” (NEM), el motivo fue haberse negado a eliminar contenidos de los libros en cita, esto derivado de un documento anexo enviado por la Subsecretaría de Educación Básica, de donde se relacionan los documentos SEB/UR300/0334/2025, SEB/UR300/0335/2025 ySEB/UR300/0342/2025, en donde se le ordena al exfuncionario la modificación de contenidos de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) de primaria y preescolar, así como la compactación del texto “Un libro sin recetas para la maestra y el maestro en las ediciones del próximo ciclo escolar 2026-2027”, lo anterior ya que se realizó un análisis del contenido del paquete de LTG Fase 2 Preescolar “a efecto de corroborar la pertinencia de los materiales” con el planteamiento curricular del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, encontrando inconsistencias entre éstos, haciendo énfasis en resolutivo en que se consideraron “contenidos NO PERTINENTES” en el referido paquete de libros y por tanto se le pide eliminar 47 de 126 contenidos, es decir, más de una tercera parte de los libros “Láminas de diálogo con manifestaciones culturales y artísticas, jugar e imaginar con mi material manipulable de prescolar, explorar e imaginar con mi libro de prescolar y múltiples lenguajes, todos de primer grado”.

Por su parte, en el anexo 2, de los mismos libros, pero de segundo grado de prescolar se descalifican 41 de 119 de las láminas, materiales y textos al considerarlos “no claros”, “sin sentido”, “no didácticos”, “no representativos”, “confusos”, “incompletos”, “inconvenientes”, “limitados o que se repiten”, por lo que ve al anexo 3 igual se considera “No pertinente” 37 de 114 contenidos de los libros correspondientes al tercer grado, por lo que se pide eliminarlos o modificarlos y así un sinfín de observaciones en los contenidos tambiés de los libros dirigidos a los maestros y maestras.

Sumado a ello, también ha circulado en redes que en los libros de texto se pretende ideologizar a los niños, niñas y adolescentes con las nuevas formas de autopercepción como el caso de los “therian” con una actividad que se llama la “vida en movimiento” contenida en uno de los libros donde se les pide a los alumnos que se pongan máscaras y si bien hay mucha similitud, se ha tratado de justificar por parte de la autoridad que dicha actividad contenida en dichos libros no se refiere a los “therian” (abreviatura de teriantropo) y que se refiere a una persona que se identifica, a nivel espiritual o psicológico o emocional, con un animal no como disfraz, sino como una parte profunda de su identidad con un animal específco llamado “teriotipo”, manifestando que su verdadera esencia está ligada a un animal, autopercepción que ha surgido en los foros de internet en los años 90 y ha cobrado gran relevancia en plataformas como tik tok e Instagram.

Respecto de este tema invito a los papás y sociedad en general a revisar los libros de sus hijos y analizar su contenido. Otro tema que atenta contra los niños, niñas y adolescentes es el Reclutamiento forzado y reclutamiento no forzado, el primero de éstos utiliza como mecanismos de captación: a) la privación de la libertad; b) la extorsión; c) la trata y tráfico de niñas, niños y adolescents (NNA), sin excluir adulto, d) las amenazas; e) el chantaje; f) la intimidación; g) el maltraro físico, y la violencia física y psicológica. Por su parte el reclutamiento no forzado, pero que logra la misma finalidad criminal, utiliza los siguientes mecanismos: a) el engaño; b) la oferta económica y de empleo; c) la supuesta protección que le ofrece el grupo criminal; d) la oferta de regalos a traves de redes sociales (videojuegos y diversos dispositivos electrónicos de interes de los NNA; e) la necesidad economica; f) la imitación y g) la subsisidariedad bajo el ofrecimiento de sentido de pertenencia y familia.

Todas las formas anteriores utilizadas por el crimen organizado con la finalidad de utilizar a esta población vulnerable a actividades delincuenciales, lo que conlleva a la instrumentalización de personas jóvenes como vigilantes territoriales, transportistas de sustancias ilícitas, cobradores de extorsión o participantes en actos violentos constituye una forma moderna de explotación criminal. Es un tema desde luego preocupante y que derivado del análisis se revisó que existía un vacío legal, ya que si bien el Código Penal vigente sanciona delitos derivados de la actuación de personas reclutadas, actualmente no existe una figura autónoma que penalice el acto previo de captar, enganchar o inducir a alguien a integrarse a estructuras delictivas, únicamente se contempla descrita parcialmente comoparte del delito de corrupción de menores.

La noticia positiva es que ya se presento recientemente una iniciativa de ley en el congreso relacionada con este tema. En la siguiente emision de esta columna abordaremos la parte 2 de estos temas relacionado con los niños, niñas y adolescentes, por lo mientras dejo a la reflexión del foro: qué acciones estamos realizando para dotar de seguridad jurídica en las escuelas y en el ámbito de seguridad a la vida e integrad de nuestro NNA?

Correo: doctora.maldonado.s@gmail.com