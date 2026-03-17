RED 113 MICHOACÁN/ Redacción

Morelia, Mich.- Lunes 16 de marzo de 2026.- Dos vehículos protagonizaron un

aparatoso choque sobre la avenida Amalia Solórzano, en la zona sur de la ciudad de

Morelia; el incidente dejó daños materiales, informaron autoridades policiales.

El percance se registró durante la tarde de este lunes y fue reportado por varios

ciudadanos al número de emergencias. Luego acudieron patrulleros y paramédicos,

quienes revisaron el estado de salud de los ocupantes de las unidades involucradas;

afortunadamente ninguno sufrió lesiones de gravedad.

Los agentes de Tránsito se encargaron del peritaje respectivo para deslindar

responsabilidades. Se recuerda a los automovilistas manejar con precaución,

permanecer atentos al camino, evitar distracciones y no conducir alcoholizados ni bajo

los efectos de sustancias ilícitas.