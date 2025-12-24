COLUMNA PLUMA JURÍDICA

LA NAVIDAD 2025

Dra. Isabel Maldonado Sánchez

Hace poco más de 2025 años, esto es, para algunos historiadores el año 2029 que en Belén nació una estrella, pues sitúan el nacimiento de Jesucristo entre el 6 y 4 a.C., y en el año 2025, sumando esos años (4-6 años) tendría alrededor de 2029-2031 años, esto aconteció según la historia y la Biblia en el reinado del rey Herodes el Grande. La palabra NAVIDAD significa “nacimiento” y celebra la llegada de Jesús a la Tierra como Dios hecho hombre, un acto de amor divino para redimir al hombre, pues fue su manifestación encarnada, ya que Jesús siempre ha sido la segunda persona de Dios y existe desde la creación del universo, esto se explica debido a la unión hipostática, esto es, que Jesucristo tiene dos naturalezas completas e inseparables: plena divinidad y plena humanidad, unidas en una sola “hipóstasis” (persona).

En esta dualidad de naturalezas se encarna en la Virgen María podríamos decir el 25 de marzo, y en la dulce espera de los nueve meses, esperamos espiritualmente su llegada el 25 de diciembre, y qué significa la Navidad para los católicos, por qué la celebramos, pues celebramos en nacimiento de Jesucristo y ello simboliza amor, esperanza y paz, un momento de reflexión y renovación espiritual y la unión familiar, aunque algunos otros usen estas fechas para tergiversar el verdadero significado y cambiar la frase “Feliz Navidad”, por “felices fiestas”, esto con la intención de deteriorar y eliminar el verdadero significado de la Navidad.

Como en la mayoría de las fechas del calendario civil oficial, detrás y en origen de cada una de ellas hay una historia de un santo o algo relevante de la Iglesia Católica y justo ahí colocan alguna festividad civil para intentar opacar las festividades e historia de la Iglesia, pero como ésta Institución no es solo humana sino es sostenida por la tercera persona de la Trinidad como lo es el Espíritu Santo, que es el mismo poder y fuego de Dios, jamás podrá ser derribada, pues es la única institución que ha sobrevivido más de 2025 años, por qué, por la razón que acabo de expresar: la Iglesia es la esposa de Jesucristo, y es sostenida por Dios Espíritu Santo y seguirá por los siglos de los siglos. Por ello, es importante reflexionar que cuando criticamos negativamente a la Iglesia, no estamos atacando personas sino a la esposa de Jesucristo, que estamos ciertos que en la composición humana de la iglesia hay personas como tú y como yo imperfectas, es otra cosa, pero la Iglesia no es un edificio ni tampoco lo son las personas humanas.

La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, conformada por creyentes, es una asamblea convocada por Dios, más que un edificio, es la comunidad global y local unidos por la fe, que se congregan para adorar, y vivir según la Biblia (que tampoco fue escrita por seres humanos meramente de su propia inteligencia, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres que dan testimonio de su experiencia en Dios en el Antiguo Testamento y por Jesucristo y la serie de milagros que vivieron en el Nuevo Testamento), pero en ésta Iglesia, Jesucristo es la cabeza y el Espíritu Santo la fuerza que la sostiene y la sostendrá hasta la segunda venida de Jesucristo o llamada “Parusía” (Que significa presencia, llegada o advenimiento) y que vendrá de forma definitiva y gloriosa a separar el trigo de la cizaña (y aquí es momento de reflexionar amado lector, tu qué eres, eres el trigo o eres la cizaña).

En este juicio universal e individual que cada quien sabe las cuentas que va a entregar al creador porque finalmente solo estaremos él y cada uno, aquí no habrá amigos, compadrazgos, sobornos, amparos, ni mucho menos de lo que se vive en la “justicia humana”, aquí estaremos frente a un Dios Único, Vivo y Verdadero, que es capaz de perdonar el pecado más grave si existe un arrepentimiento sincero, porque la Misericordia de Dios es su mayor atributo conjuntamente con el amor. Claro que esto implica no volver a tener las mismas conductas o hábitos perdonados, sino sería equivalente el perdón de Dios a fomentar el mal o el pecado. Pero este tiempo de preparar el corazón para la navidad para el nacimiento de Jesús en tu corazón es hoy, hoy 24 en esta noche buena en víspera a la Navidad de mañana 25 de diciembre, no debemos esperar a que nos llegue la muerte física donde no tendremos cuerpo solo espíritu y éste ya no alcance a realizar las acciones de reparación que se deben enmendar por el mal hecho en vida, la solución la tenemos en este año jubilar con la “indulgencia plenaria” que anunció el Papa para este año.

Aprovechemos a limpiar nuestro corazón e ir por esa indulgencia que es gratis y que te lleva a adquirir el estado de gracia y santidad como cuando nacimos y nos bautizaron (pregunta en cualquier parroquia los requisitos para adquirir la indulgencia plenaria). El sacramento de la confesión o reconciliación, es el único Tribunal en el que te declaras culpable y sales absuelto. La Iglesia Católica ha declarado el año 2025como un Año Santo o Jubilar, celebrando el 2025º aniversario de la Encarnación de Jesús, un evento de gran significado espiritual, más allá de la exactitud cronológica, pues en Dios no existe el tiempo, pues para él todo es un presente perfecto. HOY ES NAVIDAD 2025.

