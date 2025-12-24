Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- Con una importante afluencia, se realizaron tres conciertos este fin de semana, dentro del programa del Festival Navideño de Música de Morelia.

Este sábado, por primera ocasión, dentro de la celebración de la Magno Posada Navideña, y antes del tradicional encendido de la Catedral, el quinteto de alientos Danaus ofreció un concierto con canciones alusivas a la temporada que amenizó a las y los asistentes.

El quinteto de alientos Danaus, ha realizado una importante labor para difundir la música mexicana dentro de sus participaciones, entre las cuales destacan, el Fica 21 de Veracruz, Sonora Festival Aires de la UNAM y Festival Ortiz Tirado en Álamos.

Se encuentra conformado por maestros de la cátedra de alientos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quienes han colaborado con compositores como José Gurría Cárdenas, Arturo Márquez, Nubia Jaime Donjuan, Nur Slim, entre otros.

Este domingo se realizaron dos conciertos, el primero a cargo de la Cantoría Salmatina, quienes se presentaron en la Parroquia de Ntra. Señora de San Juan de los Lagos, y deleitaron a las y los asistentes con los acordes navideños.

La Cantoría Salmantina fue fundada en 2016, siendo con el tiempo una de las agrupaciones corales juveniles más representativas del estado de Guanajuato y como parte del programa Semilleros Creativos de la Secretaría de Cultura, este proyecto ha sido usado como una herramienta de formación artística, humana y comunitaria. Dentro de su repertorio se encuentra la música sacra, folclor tradicional y obras de compositores locales.

Finalmente, el programa del Festival Navideño de Música de Morelia dio cumplimiento con la celebración del concierto a cargo de Ensamble de Voces Nicolaitas, el cual se presentó en el Templo de la Rectoría de Santa Catalina de Siena (Las Monjas) e interpretó un amplio repertorio de música de la temporada decembrina.

Dirigidos por el Mtro. José Netzahualcóyotl Pineda Gómez, el ensamble de Voces Nicolaitas surge a mediados del año 2023 y está conformado por músicos formados en la Facultad Popular de Bellas Artes. Destaca su conformación variable de 8 a 16 integrantes, quienes pueden ser acompañados por la Orquesta de Cámara o cantar a capella.

El repertorio que interpretaron la noche del domingo, estuvo conformado por melodías como: “Verbum caro de Upsala”, “Darme albricias de Upsala”, “Riu riu, chiu de Upsala”, “Gaudete”, “Resonet in Laudibus”, “Cuando venga él”, “Arrorró”, “Arrullo”, “Santo José”, “Blanca Navidad”, Let it snow”, “Rudulph”.