Morelia, Michoacán, 11 de mayo de 2026.- El concierto de Marco Antonio Solís dejó una derrama económica de más de 100 millones de pesos para la capital michoacana, derivado del arribo de turistas y visitantes, ocupación hotelera y consumo en el sector turístico, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Se cumplió que fuera un regalo para las mamás michoacanas”, detalló el mandatario, tras referir que el concierto de “El Buki” es el más exitoso que se ha registrado de todos los “Jalos” organizados por el Gobierno de Michoacán, el cual contó con más de 58 mil asistentes.

Manifestó que el costo de este espectáculo fue de 10 millones de pesos, el cual permitió una recaudación de 800 mil pañales que serán distribuidos en municipios catalogados con población en situación vulnerable.

En tanto, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, informó que fueron distribuidos 10 mil boletos al sector turístico, de los cuales se repartieron 3 mil 500 a hoteles y la misma cantidad para restaurantes, 2 mil 200 para turistas que realizaron recorridos guiados o que adquirieron paquetes y tours, así como a recorridos en tranvía, y 200 a recorridos de leyendas.

Resaltó que con esta dinámica se logró la incorporación de 150 nuevos prestadores de servicios turísticos de Morelia al Registro Nacional de Turismo.

Por su parte la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, Graciela Patiño; y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados delegación Morelia, Gerardo Bustos, destacaron el impulso en consumo a las industrias hotelera y restaurantera de la capital, al incrementarse los servicios que se ofrecen en los establecimientos.