Morelia, Mich., 23 de diciembre de 2025.- En Michoacán, a los delincuentes ya no les basta con arrebatarle la vida a activistas y luchadores sociales, como Bernardo Bravo, Carlos Manzo e Hipólito Mora, ahora también ejercen “violencia post mortem”, al derribar esculturas y bustos de los personajes que pasaron a la historia por su valentía, como el oriundo de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, “La Ruana”, denunció Memo Valencia.

“Condeno enérgicamente los hechos que se suscitaron en la tendencia de Felipe Carrillo Puerto, ‘La Ruana’, donde un grupo armado, identificado con el cártel delictivo de Los Viagras, llegaron a tumbar el busto que apenas el 29 de junio de este año, en compañía de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, en paz descanse, y de varios activistas sin partido, como Memo Saucedo, Raúl Ocelotl, René Valencia e Irving García, fuimos a develar en honor de don Hipólito”, dijo.

Él también dirigente estatal del PRI, abundó que los criminales atemorizan con amenazas a los vecinos de La Ruana, para evitar que levanten el busto de Mora Chávez.

“Con armas amenazaron a los vecinos para advertirles que quien lo pusiera o lo levantara les iban a balacear la casa, eso ya es violencia post mortem, fíjense nada más a dónde hemos llegado, como si así de fácil se borrara la historia”, aseguró.

El diputado priista, lamentó que a las autoridades estatales y federales poco les importe estos temas, y solo se dediquen a buscar aprobación de lo que políticamente creen les dejará resultados en las próximas elecciones.

“Ojalá y eso también se pudiera contemplar y así como hay un Guardián Forestal y habrá un Guardián del Agua, hubiese un guardián que cuidara las vidas de las personas, los bustos, la historia, porque la historia no se escribe o reescribe con ese tipo de actitudes”, mencionó.

Memo Valencia, finalmente recalcó que, así como acudió junto con otros activistas sociales en su momento a la colocación del busto del fundador de las autodefensas, así irá nuevamente a ponerlo en el lugar que le corresponde.