Coeneo, Mich.- Lunes 11 de mayo de 2026.- El automóvil que ardió en llamas durante la mañana de este lunes sobre el kilómetro 291 de la autopista México-Guadalajara estaba abandonado, informaron fuentes policiales.

El incendio fue detectado por varias personas que transitaban por la zona, quienes lo reportaron la emergencia al número 911. El automotor se encontraba a la orilla de la carpeta asfáltica, cerca de la desviación hacia la cabecera municipal de Coeneo.

Oficiales de la Guardia Nacional acudieron al sitio y localizaron la unidad totalmente calcinada y sin ocupantes. Posteriormente solicitaron el apoyo de una grúa para asegurar y retirar los restos del vehículo.

AGENCIA RED 113