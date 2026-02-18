Morelia, Mich., 18 de febrero de 2026.-“Cuidar de las salud mental de las mujeres en la etapa de maternidad, es velar por el bienestar de las infancias y las familias michoacanas. La atencion integral de la salud mental materna es de gran importancia, derivado de que esta etapa es muy vulnerable, llena de cambios emocionales en donde se debe prestar mayor atención a la salud de las mujeres y los recien nacidos”, expuso Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Así lo mencionó el legislador al presentar la iniciativa para adicionar un tercer párrafo al articulo 17 de la Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán, con el que busca que las mujeres embarazadas y madres en periodos de embarazo, parto, posparto, puerperio y lactancia, tengan derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y comprensible sobre ansiedad, depresión y psicosis postparto en la etapa perinatal.

En este planteamiento señaló la necesidad de que las mujeres en esta condición deberán recibir de manera gratuita atención psicológica especializada y/o psiquiátrica en caso de manifestar depresión postparto, psicosis postparto o cualquier otra condición que afecte su salud mental, incluyendo aquellas derivadas de la interrupción del embarazo, sin importar su causa. Esta atención deberá brindarse sin discriminación, estigmatización ni barreras institucionales, garantizando la confidencialidad.

“El bienestar psicosocial, la prevención y promoción de los transtornos mentales de las madres durante el embarazo y después del parto, debe ser prioritario en nuestro Estado, no solo porque la Organización Mundial de la Salud lo respalda; sino porque nuestras mujeres son el seno de las familias michoacanas; siempre hemos sabido que tener madres sanas es contar con familias sólidas que garantizan los buenos valores en nuestras infancias”, enfatizó el líder de la bancada del PT en el legislativo michoacano.

Refirió, que la OMS establece que a nivel mundial aproximadamente el 10% de las mujeres embarazadas y el 13% de las mujeres que acaban de dar a luz padecen un trastorno mental, siendo mayor las cifras en países en desarrollo con un 15.6% durante el embarazo y el 19.8% después del parto; sin embargo el 75% de ellas no son diagnosticadas ni reciben atención adecuada, en algunos casos por desconocimiento y otras por temor a ser estigmatizadas.

Explicó además que esta enfermedad se desencadena por una compleja combinación de factores biológicos, hormonales y estresores ambientales; como cambios hormonales drásticos, diagnóstico previo o familia de trastorno bipolar o esquizofrenia; falta de sueño prolongada, severa; estrés físico/emocional extremo tras el parto; o un parto traumático que provoca diversas sintomatologías como: confusión extrema, paranoia, delirios, alucinaciones, entre otras.

Señaló, que este padecimiento constituye una emergencia psiquiátrica que requiere atención médica inmediata; por ello la importancia de modificar la Ley de Salud y la Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo, aún no se contempla así la Psicosis Postparto a pesar de la emergencia de Salud Mental que representa.

“Sin duda nos falta mucho para que nuestro sistema de salud brinde atención de calidad a la altura de los paises desarrollados; sin embargo aprobar esta iniciativa nos pone a la altura de países como Reino Unidos, Estados Unidos de Amérca; Alemania, Francia y Bélgica que ya abordan esta enfermedad; inclusive que cuentan con unidades psiquiátricas especializadas donde las madres son ingresadas junto a sus bebe, evitando la separación, para favorecer el vínculo, la lactancia y la recuperación”, concluyó Reyes Galindo.