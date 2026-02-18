Zamora, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, celebró un encuentro con su homóloga federal, Josefina Rodríguez Zamora, en la región de Zamora, para dialogar con las y los alcaldes de la zona sobre las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en materia turística.

En este encuentro se conversó sobre infraestructura, la Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario, la próxima visita de la Guía Michelin, el desarrollo de eventos que detonen el turismo y la derrama económica, así como acciones en beneficio de la cadena de valor del sector.

“Esta es la sexta visita de la secretaria a Michoacán y la primera que realiza en la historia una titular de Turismo federal a Zamora. Durante su estancia le mostramos las bondades del turismo de naturaleza, tradición, cultura y fe de la zona. Jiquilpan, Sahuayo, Yurécuaro, el lago de Camécuaro; hay lugares bellísimos”, comentó el titular de la Sectur estatal.

Además de presentar los proyectos futuros para la zona, se escucharon de manera directa las propuestas y necesidades del sector, representado por artesanas, artesanos, cocineras tradicionales, las y los productores de la región, cámaras empresariales, autoridades municipales y diversos integrantes del sector turístico.

Por su parte, la funcionaria federal señaló ante los presentes que Michoacán vive un momento positivo en materia turística y añadió que regresará en reiteradas ocasiones para escuchar a los 113 municipios, ya que el turismo genera cohesión social. “Tienen a un excelente secretario con conocimiento, él cuenta con un gran equipo incansable que está trabajando, le ponen corazón y además aquí hacen las cosas bien, hay cosas que los estados no hacen en años y aquí con ustedes sí se está haciendo”, reconoció.

La jornada finalizó con un recorrido por el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, en compañía del edil de Zamora, Carlos Soto, donde se destacó la riqueza arquitectónica, religiosa e histórica del recinto, además se compartió información sobre un proyecto de atractivo turístico que se tiene previsto para esta emblemática construcción.