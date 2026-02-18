Morelia, Michoacán; 18 de febrero de 2026.- El Gobierno de Morelia a cargo del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura) invita al conversatorio y lectura pública con el escritor Roberto Abad, este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el Jardín de La Soterraña.

La actividad gratuita forma parte del cierre del primer círculo de lectura “Escritores Vivos”, realizado durante el mes de febrero en el marco de las acciones de la administración municipal para fomentar el interés por la lectura a través del diálogo, el intercambio de ideas y la experiencia compartida en comunidad.

“A través de estos círculos de lectura buscamos acercar a las y los morelianos a las y los creadores, generar espacios de reflexión y diálogo, y seguir construyendo una ciudad que valore la lectura como una herramienta de desarrollo personal y social”, detalló la titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz.

La funcionaria municipal añadió que la actividad de este sábado contempla una lectura en voz alta a cargo del autor, seguida de un conversatorio abierto al público, en el que se promoverá el intercambio de ideas y la reflexión colectiva en un espacio de libre acceso.

Roberto Abad es escritor y músico mexicano, egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Ha publicado en diversas antologías y medios nacionales e internacionales; varios de sus microrrelatos fueron traducidos al francés y al portugués.

Además, en 2018 ganó el XI Premio Nacional de Narrativa “Ramón López Velarde”. En 2019 fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas, en el área de narrativa.

La Secretaría de Cultura de Morelia refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la cultura lectora, la generación de espacios de encuentro y la promoción del talento literario, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta actividad que abona a construir el mejor lugar para vivir.