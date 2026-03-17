Pátzcuaro, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, anunció la realización del Tercer Encuentro Nacional de Buenas Prácticas hacia una ciudadanía temprana de las infancias y las juventudes: Educar para participar, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en coordinación con el Ayuntamiento de Pátzcuaro y el Ayuntamiento de Tzintzuntzan.

Durante la rueda de prensa, el alcalde destacó que este encuentro tiene como objetivo fortalecer la formación cívica desde edades tempranas, promoviendo valores como el respeto, la tolerancia, la legalidad y la participación ciudadana mediante talleres, conferencias y actividades en espacios públicos.

Se prevé la asistencia de alrededor de mil 755 niñas, niños y jóvenes de distintos niveles educativos, así como la realización de cerca de 80 talleres simultáneos en espacios emblemáticos como la Plaza Vasco de Quiroga, el Colegio Jesuita y la Plaza Gertrudis Bocanegra, con la participación de organismos electorales de 15 estados, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Arreola Vázquez subrayó que este tipo de iniciativas generan beneficios directos como la reconstrucción del tejido social, la prevención de conductas de riesgo en jóvenes, el combate a la violencia y el fortalecimiento de una ciudadanía más informada, participativa y consciente, además de impulsar la proyección turística del municipio a nivel nacional.

Finalmente, reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de impulsar acciones que acerquen a la niñez y juventud a la vida pública, trabajando de manera coordinada con instituciones y sociedad civil para construir un mejor futuro para Pátzcuaro.