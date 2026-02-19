Morelia, Mich.- 19 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno del Estado, Raúl Zepeda Villaseñor, aseguró que las acciones de seguridad en el municipio de Uruapan continuarán conforme al diseño establecido en el Plan Michoacán y reiteró el respeto a las denuncias que presenten autoridades o ciudadanos.

“Las acciones en seguridad en el municipio se van a seguir llevando conforme al diseño que se tiene del plan en materia de seguridad en ese municipio y respetamos las denuncias que decida presentar cualquier ciudadano”, afirmó.

Añadió que no solo autoridades municipales sino “cualquier ciudadano es libre y tiene derecho de acudir a las instituciones en materia de procuración de justicia como la Fiscalía a presentar las denuncias que considere”, haciendo alusión a la reciente visita de Gracia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan a la FGE.

Respecto al reciente nombramiento de un elemento en activo del Ejército como secretario de Seguridad Pública Municipal en Uruapan, el funcionario indicó: “Como Estado celebramos que llegue un elemento del Ejército Mexicano y además un elemento en activo como director y secretario de Seguridad Pública Municipal en Uruapan porque eso va a venir a reforzar los trabajos que ya se realizan en ese municipio”.