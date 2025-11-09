Ciudad de México, 9 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidente Claudia Sheinbaum Pardo presentaron el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia integral que contempla 57 mil millones de pesos del Gobierno federal y 2 mil 700 millones del Gobierno estatal para 100 acciones en 12 ejes como seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura, desarrollo, entre otros rubros.

Durante su intervención, el gobernador señaló que en Michoacán existe indignación por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo y se dijo convencido de que se tiene que poner fin a la violencia, atendiendo las causas y en el combate a la impunidad.

“Estoy seguro de que con usted presidenta, con su compromiso, inteligencia, y sensibilidad, Michoacán volverá a confiar”, refirió el mandatario, tras puntualizar que el Gobierno estatal, acompañará este Plan con 2 mil 700 millones de pesos para seguridad, acciones para jóvenes, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura.

Detalló que se sigue construyendo el Plan con todas las voces de comunidades indígenas, empresarios, iglesias, alcaldes y gobierno. Señaló que Uruapan y su presidenta municipal, Grecia Quiroz, no están solos, por ello, reiteró su compromiso de dar continuidad al apoyo que se está brindando.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó: “A todas y todos los michoacanos, les decimos no están solos, su presidenta y todo el gobierno de México los respalda”.

Informó que en 2026, la inversión en programas del bienestar será de 37 mil 450 millones de pesos, los cuales beneficiarán a cerca de 1.5 millones de habitantes de la entidad.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se fortalecerá a la Guardia Civil y a la Fiscalía estatal con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas de operación, así como las labores de inteligencia e investigación. Además del incremento del estado de fuerza por parte del la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, quienes operarán en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, anunció el Plan Paricutín que contempla la participación de 10 mil 506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, y Guardia Nacional; detalló que el día de mañana se reforzará la seguridad con mil 980 elementos, los cuales se sumarán a los 4 mil 386 efectivos ya desplegados en la entidad.

Explicó que la estrategia incluye cinco helicópteros, un sistema aéreo no tripulado, 18 drones, 43 sistemas antidron, cinco células contra explosivos, dos células de investigación, tres vehículos desminadores, así como mil 031 vehículos militares.

De igual manera, el gabinete federal anunció acciones en diversos rubros como infraestructura carretera, hospitalaria, programas sociales, apoyo a comunidades indígenas, al campo y bienestar.