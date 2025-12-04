Morelia, Michoacán, 4 de diciembre de 2025.- Con 60 casos de homicidio doloso ocurridos durante el mes de noviembre, como parte del Plan Michoacán el estado registró la cifra más baja durante los últimos 10 años, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario resaltó que esta estrategia integral permitió que la entidad se haya colocado en el sitio 12 a nivel nacional, por debajo de estados como Puebla Jalisco y Colima.

“Ahora el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia nos va a permitir tener menor incidencia en homicidio doloso, extorsión y secuestro”, manifestó el gobernador, tras referir que este es el resultado del trabajo coordinado entre las autoridades estatales y federales.

Detalló que a partir del 2015 se dio un ascenso descontrolado en este delito, ya que en ese año ocurrieron 964 casos, y en el 2021 fueron 2 mil 761 hechos, pero desde entonces, la tendencia es a la baja.

De acuerdo a los datos presentados, en octubre de 2021 cuando inició la administración estatal, la entidad registró 259 casos, lo cual muestra una tendencia a la baja en la incidencia del 76.83 por ciento, detalló Ramírez Bedolla.

Mientras que el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, explicó que la capital michoacana registró una baja del 83.33 por ciento en homicidio doloso, al pasar de 18 casos en octubre de este año a tres durante noviembre.

Mientras que Uruapan también muestra una disminución significativa del 55.56 por ciento, al pasar de 18 a ocho homicidios entre el citado periodo.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; el comandante de la 21/a Zona Militar, Juan Bravo Velázquez; y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Michoacán, Roberto Eduardo Molina García.