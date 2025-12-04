Enfoque Electoral

Estadísticas Electorales.

David Alejandro Delgado Arroyo.

Las elecciones de 1988 se caracterizaron por una profunda polémica sobre sus resultados. El sólo hecho de que hayan sido las elecciones con la más baja participación electoral registrada oficialmente, en unas elecciones presidenciales (52.01%), siendo la primera elección competida de la mayor parte del siglo XX; generó la necesidad de transparentar la estadística de las elecciones.

Si bien es cierto, en 1991, la Universidad Autónoma Metropolitana fundó el Centro deEstadística y Documentación Electoral, con lo cual se conoce el detalle de algunas elecciones previas a la fundación del Instituto Federal Electoral; también es cierto que ésta última institución nace con la atribución de su entonces Director General de “Dar a conocer la estadística electoral por sección, municipio, distrito, entidad federativa y circunscripción plurinominal, una vez calificadas las elecciones”.

Además, definió que la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, tendría entre sus atribuciones, la de “llevar la estadística de las elecciones federales”.

En la legislación vigente, a atribución de dar a conocer la estadística electoral es de la Presidencia del Consejo General del INE, conservándose la atribución de llevar dicha estadística por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

La solidez de una institución permanente que cada proceso electoral genera una mejora continua ha llevado a pasar del papel a las bases de datos; e inclusive gracias al sistema nacional electoral creado en 2014, a concentrar en un solo sitio los resultados federales y locales desde 1991 hasta 2025 con las elecciones judiciales.

Por ello se sostiene que el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE) que se presentó el pasado 26 de noviembre, se ha consolidado como el repositorio público más completo y verificable de información electoral en América Latina, y sumaría que se trata de uno de los mejores del mundo.

La plataforma cuenta con un millón 269 089 imágenes digitales de actas de escrutinio y cómputo de casillas y actas de recuento. Ofrece la identificación nominal de seis mil 808 candidaturas ganadoras y 59 mil 175 cargos locales. Resguarda el registro de aproximadamente 150 millones de resultados a nivel casillas.

El INE ha logrado construir una plataforma amigable que permite a diferentes tipos de usuarios, obtener las comparaciones y la información, inclusive gráfica o mapeada que requiera.

Los usuarios, pueden ser estudiantes, investigadores, analistas políticos, periodistas, activistas políticos y en general, la ciudadanía. Es de fácil acceso a través del portal del INE en internet, o bien, a través de este vínculo https://sicee.ine.mx/home

En las primeras semanas del año entrante se hará una presentación de la estadística de las elecciones en cada entidad federativa.