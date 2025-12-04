Epitacio Huerta, Mich.- Jueves 04 de diciembre de 2025.- Un hombre, quien tenía un arma de fuego fajada a la cintura, fue encontrado muerto con un impacto de bala en el pecho; la persona yacía en la vía pública de la comunidad de La Luz, municipio de Epitacio Huerta.

De acuerdo con las autoridades policiales, el hallazgo fue realizado por unos habitantes de la zona durante la mañana de este jueves, quienes avisaron al número de emergencias. Posteriormente acudieron patrulleros locales, mismos que confirmaron el deceso del individuo.

Según las fuentes, el interfecto no está identificado, él vestía un pantalón negro, chamarra negra y tenis blancos. Además, a pocos metros del cadáver se localizó una motocicleta, presumiblemente propiedad de la víctima.

Algunos vecinos comentaron a los oficiales que durante la noche de ayer miércoles se escucharon detonaciones de arma de fuego y detectaron varias camionetas desconocidas en el sitio.

Los agentes delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.