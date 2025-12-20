Uruapan, Michoacán, 20 de diciembre de 2025.- Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el municipio de Uruapan se invierten 333 millones de pesos para impulsar acciones de construcción y rehabilitación de vialidades, lo que responde al reconocimiento del Gobierno estatal de que la infraestructura vial es un motor esencial para el desarrollo social y económico de la región.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que estos recursos están dirigidos a optimizar la movilidad, reduciendo significativamente los tiempos y costos de traslado, e incrementando la seguridad de sus habitantes. Con ello, se busca incidir directamente en la mejora de la calidad de vida y el aumento de la competitividad regional, beneficiando la logística y el transporte de productos.

Entre las acciones que se realizan está la construcción de la avenida Las Torres, como vía de acceso alterno a Uruapan, y la tercera etapa de la avenida Revolución. También se ejecutarán cuatro obras de rehabilitación de infraestructura vial en el bulevar Industrial, entre calle República del Salvador y calzada de La Fuente; del libramiento, en los tramos Puente La Papelera-La Hielera y Ricardo Flores Magón-Santa Rosa; al igual que de la avenida Lázaro Cárdenas.

Dentro de esta nueva era para Uruapan se proyecta la restauración del edificio del Ayuntamiento y se ha comenzado con la entrega de camiones para modernizar el servicio del transporte público de la ciudad.

Actualmente la SCOP rehabilita el libramiento Oriente-camino Santa Rosa y construye el distribuidor vial La Hielera, cuyos beneficios se sumarán a los de otras obras como la ampliación de la autopista siglo XXI y la construcción del ramal de acceso a Uruapan que impulsa el Gobierno de México.