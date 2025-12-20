La Unión, Guerrero.- 20 de diciembre de 2025.-Un choque lateral en el que estuvieron involucrados un auto particular y un camión nodriza, dejó como saldo un adulto mayor sin vida y una mujer herida. El incidente en la Autopista Siglo XXI.

De acuerdo con las autoridades, el accidente se registró a la altura del kilómetro 273 del tramo carretero Las Cañas – Feliciano, donde el camión de carga impactó contra un Volkswagen Vento de color rojo y se precipito a un pequeño desnivel a un costado de carpeta asfáltica.

Un choque entre un auto y un camión nodriza en la Autopista Siglo XXI dejó un adulto mayor fallecido y una mujer gravemente herida. #LaUnión #Guerrero #AccidenteVial #AutopistaSigloXXI pic.twitter.com/rg6tI1ba2b — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 20, 2025

Otros automovilistas reportaron el percance lo que movilizó a los paramédicos de Ambulancias Ambumed, quienes al revisar el área localizaron el cadáver de Ramiro G., de 78 años de edad.

Asimismo auxiliaron a la señora Margarita C., de 75 años de edad, misma que gravemente lesionada fue trasladada trasladada a la Clínica Fátima en Lázaro Cárdenas, donde quedó internada.

La vialidad fue cerrada a la circulación por varias horas para que las autoridades realizaran las correspondientes diligencias y posterior retiro de las unidades siniestradas.