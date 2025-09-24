Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2025.- La música llenará de talento la Expo Feria Octubrina de Apatzingán que se realizará del 10 de octubre al 3 de noviembre, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Fanny Arreola Pichardo, presidenta municipal señaló que los 15 eventos artísticos programados serán de corte familiar y se desarrollarán en un ambiente de tranquilidad, por lo que invitó a la población a disfrutar de las actividades gastronómicas y deportivas que también se realizarán en el recinto ferial.

“Hemos preparado una cartelera importante que estará a la altura y servirá de carta de presentación de Michoacán. Nosotros estamos comprometidos con la estrategia del gobernador, y hemos pedido por contrato con los artistas que no haya discrepancia con sus temas, por lo que tenemos una lista de las canciones que interpretarán”.

Entre los artistas que integran la cartelera se encuentra Gloria Trevi (17 de octubre), Fantasy show (19 de octubre), la Original Banda El Limón (21 de octubre), El Recodo (22 de octubre), Los Ángeles Negros (28 de octubre), Pancho Barraza (31 de octubre), por mencionar algunos.

De igual forma las autoridades municipales señalaron que la programación incluye eventos deportivos y de sana convivencia como el denominado “Leyendas del fútbol”, homenaje a Emilio Mora López, que se realizará en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, y a donde acudirá el futbolista michoacano Elías Hernández.

La expo feria también contará con gastronomía, juegos y diversas artesanías que los más de 250 mil asistentes podrán adquirir. Se espera que el evento, de 15 días de duración, genere una derrama económica de 300 millones de pesos en la región. Para más información, se pueden consultar todos los detalles en la página de Facebook: Gobierno de Apatzingán.