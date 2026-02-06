Morelia, Mich.- Viernes 06 de febrero de 2026.- Algunas placas de vidrio se hicieron añicos tras desprenderse accidentalmente de la camioneta que las transportaba sobre los carriles centrales del Libramiento Norte de Morelia, informaron fuentes policiales.

El incidente se registró durante la tarde de este viernes, a la altura de uno de los puentes vehiculares de la zona, frente a la colonia Ignacio Zaragoza, así como de la colonia El Realito.

El hecho afectó por varios minutos el paso de los automotores en el sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial Salida a Quiroga; las unidades transitaban a vuelta de rueda por un carril.

En el sitio se presentaron patrulleros de la Guardia Civil (GC), quienes realizaron labores de abanderamiento, mientras que los tripulantes del vehículo limpiaron el asfalto para evitar ponchaduras de neumáticos. Tras despejar el camino, la circulación fue reanudada.