Uruapan, Mich.- 06 de febrero de 2026.- Un hombre falleció en un hospital donde era atendido, tras ser baleado por desconocidos en la colonia Popular Campestre, en las faldas del cerro de la Cruz, al norte de la ciudad de Uruapan.

Fueron vecinos de la calle Diaz Ordaz quienes reportaron el ataque armado al número de emergencias, indicando que delincuentes habían atentado en contra de una persona.

Por lo anterior, al sitio se desplazaron paramédicos de primera respuesta de APREVIT, así como elementos de distintas corporaciones policiacas y la Guardia Nacional.

Sin embargo, a su arribo las autoridades fueron informadas de que el lesionado ya había sido trasladado a un hospital por sus familiares, a bordo de un vehículo particular; pero minutos después el agraviado falleció.

En el lugar de la agresión quedaron regados varios casquillos percutidos, por lo que el área fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.