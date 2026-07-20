Zitácuaro, Mich. Lunes 20 de julio de 2026.- Un pescador murió ahogado tras caer accidentalmente de su embarcación a la Presa El Bosque, ubicada en el municipio de Zitácuaro, informaron autoridades policiales y de rescate.

El fatal hecho se registró la tarde de este lunes y fue reportado al número de emergencias. Al sitio acudieron bomberos de Zitácuaro, quienes emprendieron la búsqueda del masculino hasta que finalmente localizaron su cuerpo y lo llevaron a la orilla del manto acuifero.

Trascendió que el ahora occiso había salido a realizar sus actividades cotidianas en el citado embalse en compañía de otra persona. En determinado momento, su atarraya quedó atorada en el fondo de la presa, lo que derivó en el incidente. Presuntamente intentó liberarla, pero ya no logró salir a flote.

Su compañero, al percatarse de la situación, solicitó ayuda. Posteriormente arribaron los rescatistas, quienes, con apoyo de otros pescadores y tras una intensa búsqueda en la zona, hallaron y recuperaron el cuerpo.

Agentes de la Fiscalía Regional se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron al difunto al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113