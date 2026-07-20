Morelia, Michoacán.- Tras un encuentro con liderazgos de diversos sectores productivos del estado, el aspirante a la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía, Carlos Torres Piña, recibió muestras de respaldo de representantes del sector mezcalero, ejidal y ganadero, quienes reconocieron en él, un perfil honesto, trabajador y dispuesto a continuar los trabajos de la Cuarta Transformación en Michoacán,

#Videos | Productores líderes de los sectores mezcaleros, ejidal y ganaderos, respaldan a Carlos Torres Piña@CarlosTorres4T @morenaMich_ pic.twitter.com/RFrAVN1LCl — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 21, 2026

Los productores destacaron la disposición de Torres Piña para escuchar sus inquietudes y trabajar de la mano en temas prioritarios como seguridad, desarrollo rural, caminos, comercialización y financiamiento al campo.

Delia Vargas Vieyra, presidenta de Mujeres Mezcaleras de Michoacán, expresó su confianza en el proyecto de Torres Piña, a quien dijo, conoce desde hace años.

“Es una persona honesta, transparente. Lo veo que no le gusta prometer mucho, pero sí lo que habla lo cumple. Tengo ya años de conocerle y la verdad espero mucho futuro para Michoacán si es que él llega a la elección favorable”, compartió.

Vargas Vieyra señaló que el sector mezcalero ha enfrentado diversos retos, y Torres Piña ha mostrado acercamiento y compromiso para trabajar en la materia.

“Nos ha orientado, nos ha apoyado, sobre todo hay disponibilidad de parte de él… le preocupan y le ocupan todos los casos que le hemos presentado. Confiamos en él, de que a través de las autoridades trabajen en la parte de la seguridad y trabajar también en la parte de mejora de los caminos, la comercialización de nuestros productos”, agregó la mezcalera, quien reconoció en el aspirante a un aliado del sector.

Por su parte, Cayetana Nambo Rangel, secretaria del comisariado ejidal de Erongaricuaro, destacó la actitud respetuosa del aspirante hacia el resto de los contendientes y su compromiso con los programas sociales que benefician a las mujeres del campo.

“Lo que más me gustó de él es el respeto a los demás compañeros que andan compitiendo. Me gusta la forma de él porque no agrede… y sobre todo de seguridad y de respeto a los demás compañeros”, afirmó.

Nambo Rangel externó su interés en que programas como Sembrando Vida continúen, y confió en que Torres Piña, de quien se refiere como un líder “de buen corazón”, atenderá la causa, pues ha mostrado empatía con los pueblos de la región lacustre.

En tanto, Abraham Ángel Cuevas Mendoza, presidente del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Michoacán, señaló que el sector ganadero busca un aliado que fortalezca el financiamiento y el subsidio, y que en Torres Piña han encontrado respuestas.

“Hemos platicado con el licenciado Carlos Torres Piña y nos ha manifestado su intención de ser de los que apoya al sector, y por eso es que lo acompañamos, porque buscamos quien sea un aliado y un compañero del sector ganadero”, indicó.

Cuevas Mendoza calificó el encuentro con el morenista como un espacio que generó “confianza y seguridad”.

Los tres liderazgos coincidieron en que Torres Piña se ha mostrado abierto al diálogo, dispuesto a escuchar y a construir planes de desarrollo con los sectores productivos de Michoacán, a fin de dar continuidad a la Cuarta Transformación.