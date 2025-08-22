Tzintzuntzan, Mich.- Viernes 22 de agosto de 2025.- Varias personas bloquearon la carretera Quiroga-Tzurumútaro, a la altura de la cabecera municipal de Tzintzuntzan, esto para exigir a las autoridades la aparición con vida de uno de sus habitantes identificado como Leodegario Ceras Cuiriz, de 50 años de edad.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el cierre de la citada vialidad se registró durante la mañana de este viernes y los manifestantes obstaculizaron con aproximadamente 10 vehículos particulares y taxis.

En el referido lugar se presentaron oficiales de la Guardia Civil (GC) para otorgar seguridad y mantener el orden, además a los conductores de automotores los desviaron por rutas alternas.